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Рыжов Тарас Парм.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Рыжов Тарас Парм.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Ельнинский уезд, Стригинская, д. Урубко

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