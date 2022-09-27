Нада Лаврентий Терент. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНада Лаврентий Терент.

Нада Лаврентий Терент.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Нада Лаврентий Терент.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Таврическая губерния, Мелитопольский уезд, с. В.-Рогачик

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.