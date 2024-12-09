Брелинев Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБрелинев Григорий

Брелинев Григорий

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Брелинев Григорий
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Бузулукский уезд, Боголюбов., д. Балейки.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.