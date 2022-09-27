Скрипалов Макарий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкрипалов Макарий Михайлович

Скрипалов Макарий Михайлович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Скрипалов Макарий Михайлович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Зеньковский уезд, Павловской, х. Катково

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.