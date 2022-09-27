Леонник Фома Кален. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛеонник Фома Кален.

Леонник Фома Кален.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Леонник Фома Кален.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Александрийский уезд, Косовской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.