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Тюменцев Михаил Андрианов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Тюменцев Михаил Андрианов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Бердюжской, д. Песьяно.

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