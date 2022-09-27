Бондар Оома Терент. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБондар Оома Терент.

Бондар Оома Терент.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бондар Оома Терент.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Самарский уезд, Стародубской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.