Семенов Павел Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеменов Павел Николаевич

Семенов Павел Николаевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Семенов Павел Николаевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, воздвиженской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.