Тучин Иван Михайл. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТучин Иван Михайл.

Тучин Иван Михайл.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Тучин Иван Михайл.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Сызранский уезд, Канадейск.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.