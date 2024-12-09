Еремкин Игнатий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕремкин Игнатий Павлович

Еремкин Игнатий Павлович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Еремкин Игнатий Павлович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Ардатовский уезд, Бузаевской, с.Шугурова

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.