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Шурухин Степ. Прок.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шурухин Степ. Прок.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Астраханская губерния, Царёвский уезд, с. Н.-Никольское

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