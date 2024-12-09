Пинчук Гавр. Тимоф. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПинчук Гавр. Тимоф.

Пинчук Гавр. Тимоф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Пинчук Гавр. Тимоф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Кременчугский уезд, Крюков., д. Турчаковка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.