Борейко Федр Ром. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорейко Федр Ром.

Борейко Федр Ром.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Борейко Федр Ром.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Витебская губерния, Лепельский уезд, Ветрино

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.