Бирюков Герас. Алекс. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБирюков Герас. Алекс.

Бирюков Герас. Алекс.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бирюков Герас. Алекс.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Орловская губерния, Орловский уезд, Масловской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.