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Рукавышко Иосиф Лукьянов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Рукавышко Иосиф Лукьянов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Екатеринославский уезд, Покровской, с. Покровскаго

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