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Ромейтис Франц Селиверстов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ромейтис Франц Селиверстов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ковенская губерния, Шавельский уезд, Шавельск., д. Липар

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