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Борисов Алексей Петров

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Борисов Алексей Петров
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Владимирская губерния, Ковровский уезд, Березовской

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