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Мордвинов Михаил Николаев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мордвинов Михаил Николаев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Нижегородская губерния, Горбатовский уезд, Детковская, д.Долгово

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