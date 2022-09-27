Тринкуль Адольф Авир. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТринкуль Адольф Авир.

Тринкуль Адольф Авир.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Тринкуль Адольф Авир.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Виленская губерния, Свенцянский уезд, Кукутишская в.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.