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Зуев Ив. Архип.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Зуев Ив. Архип.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Псковская губерния, Новоржевский уезд, Дворицкой, д. Ивахина

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