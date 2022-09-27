Савченко Дмитрий Терентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавченко Дмитрий Терентьевич

Савченко Дмитрий Терентьевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Савченко Дмитрий Терентьевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Изюмский уезд, Савинская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.