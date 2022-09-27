Костин Дм. Федос. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКостин Дм. Федос.

Костин Дм. Федос.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Костин Дм. Федос.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Бобровский уезд, Хреновской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.