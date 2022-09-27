Калвайтис Сем. Ант. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалвайтис Сем. Ант.

Калвайтис Сем. Ант.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Калвайтис Сем. Ант.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ковенская губерния, Тельшевский уезд, Ворнен., д. Каминишки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.