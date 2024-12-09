Минюев Ефр. Никол. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМинюев Ефр. Никол.

Минюев Ефр. Никол.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Минюев Ефр. Никол.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пензенская губерния, Саранский уезд, Макаровская, Грибоед.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.