Пузанков Степан Тим. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПузанков Степан Тим.

Пузанков Степан Тим.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Пузанков Степан Тим.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Владимирская губерния, Меленковский уезд, Досчатинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.