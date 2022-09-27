Макаревский Прокопий Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакаревский Прокопий Михайлов

Макаревский Прокопий Михайлов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Макаревский Прокопий Михайлов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тобольская губерния, Курганский уезд, Кривинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.