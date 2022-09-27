Семан Григ. Яков. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеман Григ. Яков.

Семан Григ. Яков.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Семан Григ. Яков.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Скопинский уезд, Чернавской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.