Булков Иван Мефодиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБулков Иван Мефодиевич

Булков Иван Мефодиевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Булков Иван Мефодиевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Рославльский уезд, Пречистенская, д. Алексеев.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.