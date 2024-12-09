Лазаренко Сем. Купр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛазаренко Сем. Купр.

Лазаренко Сем. Купр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лазаренко Сем. Купр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Павлоградский уезд, г. Павлоград

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.