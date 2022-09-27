Колок Евг. Михел. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолок Евг. Михел.

Колок Евг. Михел.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Колок Евг. Михел.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Лифляндская губерния, Юрьевский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.