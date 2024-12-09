Пинчук Вас. Мефод. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПинчук Вас. Мефод.

Пинчук Вас. Мефод.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Пинчук Вас. Мефод.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Таврическая губерния, Бердянский уезд, г. Бердянск

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.