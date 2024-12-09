Завьялов Никиф. Степ. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗавьялов Никиф. Степ.

Завьялов Никиф. Степ.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Завьялов Никиф. Степ.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Сумской, с. Сум.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.