Райлях Васил. Мелент. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРайлях Васил. Мелент.

Райлях Васил. Мелент.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Райлях Васил. Мелент.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Аккерманский уезд, Ташлыкской, с. Ермякл.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.