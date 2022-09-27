Барыш Иван Савел. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБарыш Иван Савел.

Барыш Иван Савел.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Барыш Иван Савел.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Могилёвская губерния, Сенненский уезд, Какавчинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.