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Коровин Илья Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Коровин Илья Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тверская губерния, Бежецкий уезд, Радуховской

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