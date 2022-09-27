Стрелцов Гавриил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтрелцов Гавриил Васильевич

Стрелцов Гавриил Васильевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Стрелцов Гавриил Васильевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Старобельский уезд, Белолуцкая

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.