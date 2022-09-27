Старостенко Викт. Вас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтаростенко Викт. Вас.

Старостенко Викт. Вас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Старостенко Викт. Вас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Могилёвская губерния, Климовичский уезд, д. Хранева

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.