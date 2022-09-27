Баранов Иван Вас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаранов Иван Вас.

Баранов Иван Вас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Баранов Иван Вас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Новгородская губерния, Демянский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.