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Шеленов Павел Константинович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шеленов Павел Константинович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Костромская губерния, Ветлужский уезд, Печенкинская

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