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Филиппов Михаил Федорович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Филиппов Михаил Федорович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Олонецкая губерния, Олонецкий уезд, Коткозерская, д. Н.-Затеевки

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