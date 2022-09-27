Мацко Вас. Демент. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМацко Вас. Демент.

Мацко Вас. Демент.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мацко Вас. Демент.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Хорольский уезд, Балаклийской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.