Артемов Никол. Дм. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАртемов Никол. Дм.

Артемов Никол. Дм.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Артемов Никол. Дм.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Московская губерния, Коломенский уезд, Колыберевской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.