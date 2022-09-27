Бугай Никита Тимоф. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБугай Никита Тимоф.

Бугай Никита Тимоф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бугай Никита Тимоф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Пирятинский уезд, Поповской, д. Безбор

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.