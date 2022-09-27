Антипов Ив. Игн. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтипов Ив. Игн.

Антипов Ив. Игн.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Антипов Ив. Игн.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Ардатовский уезд, Киржеманск., Н. Гализ.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.