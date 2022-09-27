Балайвас Хаим. Шмул. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБалайвас Хаим. Шмул.

Балайвас Хаим. Шмул.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Балайвас Хаим. Шмул.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Кобелякский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.