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Шпаковский Федот Кондратьевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шпаковский Федот Кондратьевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Минская губерния, Пинский уезд, Погостовской.

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