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Медведев Гавриил Фед.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Медведев Гавриил Фед.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Олонецкая губерния, Повенецкий уезд, Масольская, д. Семчу-Зеро

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