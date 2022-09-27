Щарай Никиф. Васил. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩарай Никиф. Васил.

Щарай Никиф. Васил.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Щарай Никиф. Васил.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Витебская губерния, Лепельский уезд, Тяпинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.