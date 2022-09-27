Самохин Иосиф Самс. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамохин Иосиф Самс.

Самохин Иосиф Самс.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Самохин Иосиф Самс.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Путивльский уезд, Липова.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.