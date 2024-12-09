Олонцов Мих. Никонор. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОлонцов Мих. Никонор.

Олонцов Мих. Никонор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Олонцов Мих. Никонор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, Протасов., Александр.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.